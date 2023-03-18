В день воссоединения Крыма с Россией телебашню в Саратове украсит праздничная иллюминация

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Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19 до 23 часов. На медиаэкране башни появится триколор и бегущая строка «Крым – это Россия!».Тематической подсветкой засияют также башни в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Тамбове, Челябинске и других городах.