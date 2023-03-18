Грузооборот Привжд в Волгоградском регионе увеличился

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В частности, была отмечена положительная динамика в сфере грузовых перевозок. По словам Сергея Альмеева, в 2022 году грузооборот в границах Волгоградского региона ПривЖД составил 37,7 млрд тонно-км, что на 7,9% больше, чем годом ранее.В числе наиболее значимых проектов ОАО «РЖД» на ближайшую перспективу были обозначены работы по реконструкции станций имени Максима Горького и Волжский, а также по комплексному развитию участков Трубная – Верхний Баскунчак - Аксарайская и Максим Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла.