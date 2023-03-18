В мининвесте пройдет «День консультаций»

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Для каждого представителя банка будет выделена зона проведения переговоров с потенциальными заемщиками, где специалисты банков смогут подробно рассказать о банковских продуктах и проконсультировать по вопросам кредитования.Заявку для участия можно направить на электронную почту Корпорации развития области: aokrso@mail.ru до 24 марта 2023 года с указанием информации о целевом назначении привлекаемого кредита, необходимом объеме финансирования и залоговом обеспечении.Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону: (8452) 79-69-96.