18 марта 2023 СУББОТА
Новости
21:26 | 17 марта
Три саратовских проекта - финалисты конкурса «Россия - футбольная страна!
18:00 | 17 марта
В день воссоединения Крыма с Россией телебашню в Саратове украсит праздничная иллюминация
17:00 | 17 марта
Грузооборот Привжд в Волгоградском регионе увеличился
16:03 | 17 марта
В мининвесте пройдет «День консультаций»
15:04 | 17 марта
Юные дарования выступили на концерте, посвященном знаковой дате
14:00 | 17 марта
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта
13:00 | 17 марта
Возросло число ДТП с участием пешеходов
12:25 | 17 марта
Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»
12:01 | 17 марта
Новый участок Набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой завершат в июне этого года
11:04 | 17 марта
В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В мининвесте пройдет «День консультаций»

Новости

30 марта в 10.00 на площадке министерства инвестиционной политики состоится «День консультаций» юридических лиц по действующим льготным программам кредитования бизнеса.



Для каждого представителя банка будет выделена зона проведения переговоров с потенциальными заемщиками, где специалисты банков смогут подробно рассказать о банковских продуктах и проконсультировать по вопросам кредитования.

Заявку для участия можно направить на электронную почту Корпорации развития области: aokrso@mail.ru до 24 марта 2023 года с указанием информации о целевом назначении привлекаемого кредита, необходимом объеме финансирования и залоговом обеспечении.

Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону: (8452) 79-69-96.