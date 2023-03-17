Юные дарования выступили на концерте, посвященном знаковой дате

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Мероприятие прошло в районном доме культуры города Аркадака. Кроме того, мероприятие приурочено ко Всероссийской неделе музыки для детей и юношества.В концертной программе прозвучали песни советских и российских композиторов о России и дружбе, народные вокальные композиции, лирические эстрадные номера в сольном и хоровом исполнении участников детского коллектива и его руководителя Елены Лукьяновой. Также зрители увидели хореографические композиции «Кавказ» и «Девичий перепляс» в исполнении народного ансамбля «Забава» под руководством Надежды Латман.Глава Аркадакского района Николай Луньков вручил ансамблю Благодарственное письмо «за высокий профессионализм, талантливое исполнительское мастерство, оригинальный творческий подход и подаренные эмоции».