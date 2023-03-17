17 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:04 | 17 марта
Юные дарования выступили на концерте, посвященном знаковой дате
14:00 | 17 марта
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта
13:00 | 17 марта
Возросло число ДТП с участием пешеходов
12:25 | 17 марта
Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»
12:01 | 17 марта
Новый участок Набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой завершат в июне этого года
11:04 | 17 марта
В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО
10:00 | 17 марта
Круизный поезд отвезет туристов из Саратова в Нижний Новгород и Ярославль
09:00 | 17 марта
Соцработники из Ивантеевки подружились с бойцом Российской армии
17:21 | 16 марта
Людмила Калинина: Вместо пепла – современную картинную галерею Саратову
17:06 | 16 марта
Глава Саратова Лада Мокроусова: «Убирать улицы нужно уже сегодня, не дожидаясь субботников»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта

Новости
27 марта пройдет прямая трансляция подведения итогов фестиваля «Театральное Приволжье»
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта


27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске станут известны имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В финале участвуют 28 детских и молодежных спектаклей из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Просмотр онлайн – трансляции в прямом эфире будет доступен для всех желающих на сайте театральноеприволжье.рф и на странице официальной группы соцсети Вконтакте 27 марта, с 13.00 (мск.).

Центральной площадкой подведения итогов фестиваля «Театральное Приволжье» станет студия ТРК «Удмуртия» в г.Ижевске.

Во время трансляции 27 марта состоится подключение студии в Саратове с финалистами, актёрами и театральными деятелями.

Саратовская студия будет находиться в Историческом парке «Россия - Моя история», там гости и участники «Театрального Приволжья» смогут поделиться эмоциями и впечатлениями о своей творческой работе, о фестивале.

Главная интрига творческого конкурса - результаты голосования экспертов в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучшее музыкальное оформление». В прямом эфире зрители и участники увидят поочередное включение 14 регионов, каждый из которых объявляет итоги экспертного голосования регионального жюри. По сумме баллов определятся победители.

- В 2023 году для саратовских участников «Театрального Приволжья» фестиваль стал не только театральной площадкой, но и местом встречи творческих людей, небезразличных к истории своей Родины, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Юные артисты вдохновились примерами патриотизма и со сцены они говорили как важна память о героях, вставших на защиту Отечества. Благодаря фестивалю, проходящему во всех 14 в регионах ПФО, растет интерес к театральному искусству, театры получают поддержку и признание, развивают свой творческий потенциал. Фестиваль запомнится молодым участникам множеством интересных событий и творческим общением. Помимо артистов «Театральное Приволжье» сформировало новое поколение художников, которые создают театральные афиши и плакаты. В этом году юные художники вновь прислали свои работы на конкурс. Ждем оценок экспертов!

Среди финалистов детских театральных коллективов и студий - коллектив «Феникс» детской театральной студии имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселева со спектаклем «Дети войны». Режиссер Юлий Ридель.

Среди молодежных театральных коллективов победителем стал коллектив «Лад» детско-юношеского центра Фрунзенского района г.Саратова со спектаклем «Выпуск 1941». Режиссер – Ника Кобзарь.