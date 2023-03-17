Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта

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27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске станут известны имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В финале участвуют 28 детских и молодежных спектаклей из 14 регионов Приволжского федерального округа.Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Просмотр онлайн – трансляции в прямом эфире будет доступен для всех желающих на сайте театральноеприволжье.рф и на странице официальной группы соцсети Вконтакте 27 марта, с 13.00 (мск.).Центральной площадкой подведения итогов фестиваля «Театральное Приволжье» станет студия ТРК «Удмуртия» в г.Ижевске.Во время трансляции 27 марта состоится подключение студии в Саратове с финалистами, актёрами и театральными деятелями.Саратовская студия будет находиться в Историческом парке «Россия - Моя история», там гости и участники «Театрального Приволжья» смогут поделиться эмоциями и впечатлениями о своей творческой работе, о фестивале.Главная интрига творческого конкурса - результаты голосования экспертов в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее художественное оформление», «Лучшее музыкальное оформление». В прямом эфире зрители и участники увидят поочередное включение 14 регионов, каждый из которых объявляет итоги экспертного голосования регионального жюри. По сумме баллов определятся победители.- В 2023 году для саратовских участников «Театрального Приволжья» фестиваль стал не только театральной площадкой, но и местом встречи творческих людей, небезразличных к истории своей Родины, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Юные артисты вдохновились примерами патриотизма и со сцены они говорили как важна память о героях, вставших на защиту Отечества. Благодаря фестивалю, проходящему во всех 14 в регионах ПФО, растет интерес к театральному искусству, театры получают поддержку и признание, развивают свой творческий потенциал. Фестиваль запомнится молодым участникам множеством интересных событий и творческим общением. Помимо артистов «Театральное Приволжье» сформировало новое поколение художников, которые создают театральные афиши и плакаты. В этом году юные художники вновь прислали свои работы на конкурс. Ждем оценок экспертов!Среди финалистов детских театральных коллективов и студий - коллектив «Феникс» детской театральной студии имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселева со спектаклем «Дети войны». Режиссер Юлий Ридель.Среди молодежных театральных коллективов победителем стал коллектив «Лад» детско-юношеского центра Фрунзенского района г.Саратова со спектаклем «Выпуск 1941». Режиссер – Ника Кобзарь.