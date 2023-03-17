Возросло число ДТП с участием пешеходов

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Кроме того, в марте участились случаи наездов на пешеходов, в том числе, в зоне расположения пешеходных переходов. Сотрудниками дорожно – патрульной службой ведется активная работа по недопущению ДТП с участием пешеходов. За текущий период к административной ответственности привлечено 2098 водителей, не пропустивших пешеходов на пешеходных переходах, и 761 пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте.15, 16 и 17 марта этого года на улицах города сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».Саратовская Госавтоинспекция убедительно просит пеших участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге.Уважаемые пешеходы, автоинспекторы напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам.Госавтоинспекция Саратова рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники. Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное – остановились!При движении в темное время суток используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.Уважаемые водители! Дорожные полицейские призывают и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.