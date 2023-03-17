В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО

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В центре будут оказывать поддержку военнослужащим, вернувшимся с СВО. Помогут в трудоустройстве, лечении, реабилитации, в юридических вопросах.Центр расположен на 3-м этаже комитета соцподдержки населения (ул. Рахова, 186).Он работает по будням с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.При центре создана многоканальная «горячая линия» 8 (8452) 65-33-63.