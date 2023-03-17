В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО
В центр могут обратиться родные и близкие военнослужащих.
В центре будут оказывать поддержку военнослужащим, вернувшимся с СВО. Помогут в трудоустройстве, лечении, реабилитации, в юридических вопросах.
Центр расположен на 3-м этаже комитета соцподдержки населения (ул. Рахова, 186).
Он работает по будням с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
При центре создана многоканальная «горячая линия» 8 (8452) 65-33-63.