17 марта 2023 ПЯТНИЦА
Новости
15:04 | 17 марта
Юные дарования выступили на концерте, посвященном знаковой дате
14:00 | 17 марта
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут 27 марта
13:00 | 17 марта
Возросло число ДТП с участием пешеходов
12:25 | 17 марта
Жители региона могут присоединиться к акции «Сад Памяти»
12:01 | 17 марта
Новый участок Набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой завершат в июне этого года
11:04 | 17 марта
В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО
10:00 | 17 марта
Круизный поезд отвезет туристов из Саратова в Нижний Новгород и Ярославль
09:00 | 17 марта
Соцработники из Ивантеевки подружились с бойцом Российской армии
17:21 | 16 марта
Людмила Калинина: Вместо пепла – современную картинную галерею Саратову
17:06 | 16 марта
Глава Саратова Лада Мокроусова: «Убирать улицы нужно уже сегодня, не дожидаясь субботников»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО

Новости

В центр могут обратиться родные и близкие военнослужащих.
В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО

В центре будут оказывать поддержку военнослужащим, вернувшимся с СВО. Помогут в трудоустройстве, лечении, реабилитации, в юридических вопросах.

Центр расположен на 3-м этаже комитета соцподдержки населения (ул. Рахова, 186).
Он работает по будням с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
При центре создана многоканальная «горячая линия» 8 (8452) 65-33-63.