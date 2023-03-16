Людмила Калинина: Вместо пепла – современную картинную галерею Саратову

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«Слежу за развитием событий, однозначно, Фемида вынесла единственно верное решение. Но как человек, всю свою жизнь отдавший культуре и искусству, мне не хотелось бы, чтобы уже построенное здание превратилось в пепел. Считаю, что нужно найти какое-то компромиссное решение и не допустить его исчезновения с карты Саратова. Было бы правильно его использовать, например, в едином конгломерате с музеем Федина. Ведь они фактически находятся на одном земельном участке», – отметила Людмила Калинина, советник гендиректора музея им. А.Н. Радищева.Насколько известно, первоначально собственник планировал сделать там картинную галерею, это была отличная идея, но, как говориться, что-то пошло не так. Есть смысл к этой идее вернуться. Я думаю, что внутри все можно предусмотреть для экспонирования живописи. Поэтому если бы это реализовалось, в нашем городе появилась бы еще одна современная картинная галерея, именно государственная и доступная для горожан и гостей Саратова, а у нас их, прямо скажем, недостаточно.Представительница культурной общественности отмечает, что во многих наших музеях достойные художественные коллекции, которые могли бы там выставляться. У саратовской школы живописи появилась бы возможность делать выставки в галерее.«Может быть, это была бы самостоятельная выставочная галерея или, что логично, на мой взгляд, прикрепленная бы к музею Федина. Кстати, можно было бы туда привозить художественные коллекции российских музеев. Для культурной жизни нашего региона это было бы замечательное начинание», – сказала заслуженный работник культуры РФ Людмила Калинина.