Людмила Калинина: Вместо пепла – современную картинную галерею Саратову
По решению Верховного суда дом на ул. Октябрьской Саратова, ставший сомнительной архитектурной достопримечательностью, подлежит сносу. Мы узнали мнение представителей культуры по этому вопросу.
«Слежу за развитием событий, однозначно, Фемида вынесла единственно верное решение. Но как человек, всю свою жизнь отдавший культуре и искусству, мне не хотелось бы, чтобы уже построенное здание превратилось в пепел. Считаю, что нужно найти какое-то компромиссное решение и не допустить его исчезновения с карты Саратова. Было бы правильно его использовать, например, в едином конгломерате с музеем Федина. Ведь они фактически находятся на одном земельном участке», – отметила Людмила Калинина, советник гендиректора музея им. А.Н. Радищева.
Насколько известно, первоначально собственник планировал сделать там картинную галерею, это была отличная идея, но, как говориться, что-то пошло не так. Есть смысл к этой идее вернуться. Я думаю, что внутри все можно предусмотреть для экспонирования живописи. Поэтому если бы это реализовалось, в нашем городе появилась бы еще одна современная картинная галерея, именно государственная и доступная для горожан и гостей Саратова, а у нас их, прямо скажем, недостаточно.
Представительница культурной общественности отмечает, что во многих наших музеях достойные художественные коллекции, которые могли бы там выставляться. У саратовской школы живописи появилась бы возможность делать выставки в галерее.
«Может быть, это была бы самостоятельная выставочная галерея или, что логично, на мой взгляд, прикрепленная бы к музею Федина. Кстати, можно было бы туда привозить художественные коллекции российских музеев. Для культурной жизни нашего региона это было бы замечательное начинание», – сказала заслуженный работник культуры РФ Людмила Калинина.
«Слежу за развитием событий, однозначно, Фемида вынесла единственно верное решение. Но как человек, всю свою жизнь отдавший культуре и искусству, мне не хотелось бы, чтобы уже построенное здание превратилось в пепел. Считаю, что нужно найти какое-то компромиссное решение и не допустить его исчезновения с карты Саратова. Было бы правильно его использовать, например, в едином конгломерате с музеем Федина. Ведь они фактически находятся на одном земельном участке», – отметила Людмила Калинина, советник гендиректора музея им. А.Н. Радищева.
Насколько известно, первоначально собственник планировал сделать там картинную галерею, это была отличная идея, но, как говориться, что-то пошло не так. Есть смысл к этой идее вернуться. Я думаю, что внутри все можно предусмотреть для экспонирования живописи. Поэтому если бы это реализовалось, в нашем городе появилась бы еще одна современная картинная галерея, именно государственная и доступная для горожан и гостей Саратова, а у нас их, прямо скажем, недостаточно.
Представительница культурной общественности отмечает, что во многих наших музеях достойные художественные коллекции, которые могли бы там выставляться. У саратовской школы живописи появилась бы возможность делать выставки в галерее.
«Может быть, это была бы самостоятельная выставочная галерея или, что логично, на мой взгляд, прикрепленная бы к музею Федина. Кстати, можно было бы туда привозить художественные коллекции российских музеев. Для культурной жизни нашего региона это было бы замечательное начинание», – сказала заслуженный работник культуры РФ Людмила Калинина.