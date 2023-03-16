В детской библиотеке создадут «Книжный лабиринт» и «Библиодворик»

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Библиотека на Большой Садовой, 149 - одна из старейших в городе. Уже более 60 лет обслуживает свыше 5 тысяч читателей и жителей Фрунзенского района. Учреждение культуры заслуженно называют центром притяжения и общения жителей разных возрастов.Интересные дизайнерские решения в библиотечном интерьере, современная техника, мебель, новые компьютеры, удобные автоматизированные рабочие места для пользователей, доступ к электронным ресурсам, оцифрованным изданиям, но главное новые книги – все это будет представлено к услугам пользователей библиотеки. Дизайн проектом предусмотрено создание привлекательного открытого, активного пространства для чтения, общения, учебы, самостоятельной работы и отдыха. Помещение общей площадью 258 кв.м. позволит создать современные функциональные зоны. «Зал коворкинга» будет многофункциональным и поделенным на несколько тематических зон: «IT-территория» для работы с компьютерами; зона «Хочу все знать» с использованием интерактивного стола и обучающих программ. Также планируется оборудование пространства для проведения культурно-просветительских мероприятий, территорию которого можно быстро переоборудовать под кинозал или дискуссионную площадку. Два других зала: «Книжный лабиринт» - это пространство со свободным доступом к литературе и «Библиодворик» (зал малышей) с творческой лабораторией, мультицентром и «Каморкой Папы Карло» для театральных постановок.Преобразовано будет и внешнее пространство – планируется обновить фасад и входную зону, установить пандус и поручни, сделать навес над входом.Саратовская область удерживает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге по модернизации муниципальных библиотек. На сегодняшний день в области - 19 модельных библиотек, 16 из которых модернизированы в рамках национального проекта «Культура». По оценке экспертов библиотечного сообщества создание современного пространства значительно расширило возможности модельных библиотек в обслуживании пользователей, превратило их в культурные центры своих территорий.На данный момент проведены демонтажные работы в помещениях, начаты электромонтажные работы, осуществляется вывоз строительного мусора.