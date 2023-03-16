Глава Саратова Лада Мокроусова: «Убирать улицы нужно уже сегодня, не дожидаясь субботников»

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На территории областного центра продолжаются мероприятия по благоустройству. Коммунальными службами проводятся работы по уборке прилотковых зон дорог и тротуаров, очистке бордюров на ул. Рахова, ул. Навашина, ул. Кутякова, ул. Тархова, ул. Клочкова, ул. Чернышевского и др.Также на территории районов города очищаются остановочные павильоны, производится очистка столбов, а также установка урн. Мероприятия проводятся по ул. Шехурдина, ул. Мясницкая, ул. Чапаева, ул. Танкистов, ул. Ново-Астраханское шоссе и др.Работы ведутся ежедневно и будут продолжены на территории всех районов города.