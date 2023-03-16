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На молодежные Дельфийские игры России поданы тысячи заявок

Новости

В Саратове продолжается подготовка к XXII молодежным Дельфийским играм России.
На молодежные Дельфийские игры России поданы тысячи заявок

На заседании организационного комитета по проведению этого мероприятия губернатор Роман Бусаргин отметил, что в ближайшее время необходимо решить все организационные вопросы, связанные с размещением, транспортировкой и питанием гостей.

«Сейчас необходимо продумать транспортную логистику, сделать пребывание молодых талантов максимально комфортным. Также нужно заняться вопросом обеспечения безопасности участников», - подчеркнул глава региона.

«Нашими основными задачами являются две составляющие. Во-первых, поддержка молодых талантов. За все годы существования Дельфийских игр тысячи молодых людей нашли свое место в профессиональном и творческом развитии как в России, так и за рубежом. Во-вторых, сегодня очень важно патриотическое воспитание», - сказал директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и добавил, что юные дарования продемонстрируют свои таланты в 34 номинациях.

Соревнования пройдут с 21 по 26 апреля. В них примут участие около 2500 человек. От Саратовской области в Дельфийский комитет поступило почти 500 заявок. Роман Бусаргин отметил, что необходимо пригласить ребят из вновь присоединенных к Российской Федерации территорий, чтобы они также продемонстрировали свои таланты.