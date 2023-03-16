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Паводок в северных районах Правобережья пошёл на спад

Новости

В регионе отмечается снижение паводка на реках в северных районах Правобережья.

Об этом губернатор Роман Бусаргин доложил руководителю МЧС России Александру Куренкову на селекторном совещании.

Было отмечено, что подтопленными остаётся 601 придомовая территория в 7 муниципалитетах. В Аткарском, Ивантеевском, Самойловском и Петровском районах работают лодочные переправы.

Самая серьёзная ситуация – в Петровске, там сейчас подтопленными остаются 480 придомовых территорий (на пике паводка было 620 придомовых территорий). Со вчерашнего дня ситуация улучшается, уровень Медведицы упал на 35 см – до 3,66 метра. В районе сотрудниками областной службы спасения устранено 8 заторов льда на реках.

Улучшилась ситуация в Балтайском районе, где были подтоплены дома в с. Балтай и Царевщина. Сейчас вода ушла, подтопленными остаются 30 придомовых территорий.

В муниципальных районах начали работать комиссии по оценке ущерба объектам и имуществу граждан, пострадавших от паводка. Определены ответственные лица за взаимодействие с гражданами, поживающими на подтопленной территории.

«Сил и средств достаточно. Ситуация находится под моим личным контролем. Необходимое межведомственное взаимодействие обеспечено», - отметил Роман Бусаргин.