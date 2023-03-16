16 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
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В этом году в регионе планируется отремонтировать 300 км дорог

Новости
Дорожные работы в регионе должны быть развёрнуты уже в апреле, а закончены до холодов. Такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин на совещании по ремонту дорог в Саратовской области в 2023 году.

В этом году в регионе планируется отремонтировать 300 км дорог


Было отмечено, что в этом году областной дорожной фонд составил 17,2 млрд рублей. До конца года в регионе запланировано:

-отремонтировать 300 км региональных дорог;
-вести строительство, капремонт и ремонт 13 мостов;
-отремонтировать 21,3 км улиц в Саратовской агломерации по нацпроекту Президента РФ;
-уложить не менее 93 км защитного слоя асфальта;
-отремонтировать 331 км сельских дорог по региональной программе;
-построить 2 дороги по программе развития сельских территорий – в с. Репное Балашовского р-на и 2-й этап трассы Сторожевка-Зеленкино в Татищевском р-не.

В настоящее время 99% аукционов на все объекты уже заключены.

Роман Бусаргин дал ряд поручений. В крупных городах запланированы масштабные работы. За счёт всех источников в Саратове предстоит отремонтировать 30 км улиц, в Энгельсе – 22 км, в Балакове – 9 км. Работы нужно начать, как только позволят погодные условия. Главе г. Саратова Ладе Мокроусовой – ускорить проектирование новой дороги Расково-Солнечный-2. К её строительству нужно приступить уже в этом году. Главам всех районов – взять под личный контроль реализацию региональной программы ремонта сельских дорог. Этот востребованный проект действует в области уже второй год. В нём примут участие 256 муниципалитетов. Рассмотреть возможность досрочно завершить строительство дороги Сторожевка-Зеленкино. Необходимо проработать вопрос о полном финансировании объекта до конца года.