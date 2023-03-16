Саратовскую молодежь приглашают к участию в конкурсе о сохранении водных ресурсов

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В рамках конференции состоится конкурс, где выступят молодые спикеры из Саратовской области, представив на суд компетентного жюри свои видеопрезентации.Основная цель данного мероприятия состоит в сохранении водных богатств региона, популяризации бережного отношения к рекам и озерам области среди молодого поколения, экологическое воспитание молодежи.В конкурсе могут принимать участие школьники, учащиеся лицеев и гимназий.Заявки и проекты работ можно направить до 17 марта с указанием данных разработчиков проектов, места учебы, контактов и указании ФИО научных руководителей и их должности; работы заслушают в очном формате, приветствуются как индивидуальные работы, так и совместные (2-4 человека); участие в конкурсе бесплатное.Заявки принимаются на электронную почту fgusar@yandex.ru с пометкой «На конференцию». Контактный телефон: 8(452) 51-22-02.Министерство природных ресурсов и экологии области