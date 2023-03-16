Наталия Щелканова: Рассматриваются варианты открытия новой Школы креативных индустрий в Саратове и Энгельсе

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Возможность пройти такой курс дополнительной общеразвивающей программы появилась после открытия на базе Саратовского областного колледжа искусств единственной в регионе Школы креативных индустрий. Уникальное образовательное пространство было создано благодаря федеральному проекту «Придумано в России», ставшего частью национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».Сейчас здесь учатся 120 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Каждому из них в течение года предстоит пройти обучение по всем пяти креативным направлениям. Затем они выберут то, что им ближе всего и будут изучать предмет более детально еще один год.На данный момент дети прошли обучение в трех студиях и у них уже есть первые успехи. Ученица 9 класса школы №28 Василиса Рыбакова написала свою первую песню. «Здесь очень круто заниматься. В этих стенах вдохновение приходит само собой. Оборудование очень классное. Преподаватели всегда помогают. Мне понравилось писать песни, но в будущем я хочу стать фотографом. Я снимаю с детства. И надеюсь, что это станет мой профессией», - рассказала Василиса.Арина Хрестина мечтает стать дизайнером. И это решение она приняла после занятий в Школе креативных индустрий. Здесь Арина разработала свой первый логотип и он стал победителем на конкурсе. Его проводила общественная организация «Общая цель», которая занимается организацией занятий спортом и полноценным участием в жизни общества людей с ограниченными возможностями здоровья.«Логотип должен отражать желание добиваться целей и вместе идти вперед. Я выбрала округлые плавные линии – как символ гармонии, - призналась Арина. - Я очень рада, что из 8 работ наших студийцев выбрали именно мой вариант. Сейчас родители три раза в неделю привозят меня в Балаково из Вольска, где мы живем. Оно того стоит. Здесь я получаю бесценный опыт и делаю первые шаги в будущей профессии».«Мы очень благодарны министерству культуры Саратовской области, которое добилось, что одна из первых в стране Школ креативных индустрий была открыта именно в нашем городе. Сейчас у нас сильный преподавательский состав и уже родилось множество, в том числе межстудийных проектов. Национальный проект «Культура» многое изменил в Балаково. Так у нас появились видеонаправление у волонтеров культуры и спорта. И теперь наши ребята снимают все яркие мероприятия, которые проходят в городе», - рассказала руководитель Школы креативных индустрий Екатерина Даньшина.«Первые полгода работы показали, что Школа креативных индустрий – перспективное и технологичное направление. Возможность получить уникальное дополнительное образование будет способствовать тому, что творческая молодежь сможет реализовать себя в родном регионе и станет активно участвовать в реализации социальных проектов. Сейчас рассматриваются варианты открытия новой Школы креативных индустрий в Саратове и Энгельсе. Планируем направить заявки для участия в Федеральном проекте «Придумано в России» в 2024 году», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.