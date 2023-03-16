16 марта 2023 ЧЕТВЕРГ
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На территории области проходят командно-штабные учения

Новости

Вчера на территории Российской федерации начались командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС, которые проводит МЧС России.
На территории области проходят командно-штабные учения

В ходе проведения Всероссийского селекторного совещания губернатор Саратовской области Роман Бусаргин доложил руководителю МЧС России Александру Куренкову о том, что в регионе стабилизирована ситуация с паводком, отмечается снижение уровня воды на реках в северных районах Правобережья.

Учения проходят 15 - 16 марта с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов ликвидации ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и функционирования инфраструктуры, а также безаварийного пропуска весеннего половодья.

Заместитель председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачёв и начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин приняли участие в учениях.

«В командно-штабном учении принимают участие сотрудники регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности и подведомственных учреждений.

В ходе проведения тренировки Служба спасения Саратовской области продемонстрирует проведение комплекса противопаводковых мероприятий: проведение ледовзрывных работ, работу лодочных переправ, эвакуацию жителей и подворовой обход подтопленных домохозяйств», - отметил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.