В областной бюджет дополнительно поступит больше 1 млрд рублей

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Согласно изменениям доходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются в целом на 1,2 млрд рублей. В этой сумме учтены поступления из федерального бюджета в 1,1 млрд рублей, от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 25,5 млн рублей, возврат остатков целевых средств - 35,2 млн рублей.Бюджетные ассигнования в размере 381,4 млн рублей запланированы на строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы, 102,9 млн рублей направят на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения, 106,7 млн рублей пойдут на меры поддержки отдельных категорий граждан, 55,9 млн рублей - на лекарственное обеспечение.Муниципальным образованиям области предусматриваются межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды, строительство жилья для сельчан, функционирование городского электротранспорта, капитальный и текущий ремонт образовательных организаций и другие цели.«Распределены по главным распорядителям бюджетных средств ранее зарезервированные суммы на обеспечение целевых ориентиров по оплате труда отдельных категорий работников в государственных и муниципальных учреждениях, определенных указами Президента России от 2012 года, а также минимального размера оплаты труда, установленного в текущем году на уровне 16242 рубля. Размер резервного фонда Правительства области для финансирования непредвиденных расходов увеличен на 200,0 млн рублей», – пояснила Ирина Бегинина.С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2023 год составят доходы – 140,8 млрд рублей, расходы – 153,3 млрд рублей.