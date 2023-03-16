Жены военнослужащих могут перенести свой отпуск

просмотров: 27

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 123 Трудового Кодекса РФ и ст. 11 Федерального Закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» жены военнослужащих имеют законную возможность требовать переноса своего отдыха на время отпуска супруга.«Очень важно, чтобы военнослужащие во время отпуска провели время со своими семьями и родными. Необходимо, чтобы предприятия и организации Саратовской области во взаимодействии с профсоюзами включили данную норму в коллективные договоры, чтобы жены мобилизованных могли уйти в отпуск вне графика и провести его со своим близким человеком», - отметили в министерстве труда и социальной защиты области.