Пассажиры от 60+ смогут путешествовать со скидкой 15%

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АО «Федеральная пассажирская компания» до конца весны предоставляет пассажирам от 60 лет и старше скидку 15% на поездки во внутригосударственном сообщении в купейных вагонах. Предложение распространяется в том числе на праздничные дни мая.Для получения скидки достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором содержится информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка к итоговой стоимости будет применяться автоматически после ввода информации о возрасте.Скидка не суммируется с другими специальными предложениями. Оформить билеты со скидкой на весенние путешествия можно вплоть до дня отправления, без ограничений по глубине продажи. Подробная информация – на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».