Пассажиры от 60+ смогут путешествовать со скидкой 15%
Пассажиры ПривЖД в возрасте от 60 лет и старше всю весну смогут путешествовать со скидкой 15%
АО «Федеральная пассажирская компания» до конца весны предоставляет пассажирам от 60 лет и старше скидку 15% на поездки во внутригосударственном сообщении в купейных вагонах. Предложение распространяется в том числе на праздничные дни мая.
Для получения скидки достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором содержится информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка к итоговой стоимости будет применяться автоматически после ввода информации о возрасте.
Скидка не суммируется с другими специальными предложениями. Оформить билеты со скидкой на весенние путешествия можно вплоть до дня отправления, без ограничений по глубине продажи. Подробная информация – на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
АО «Федеральная пассажирская компания» до конца весны предоставляет пассажирам от 60 лет и старше скидку 15% на поездки во внутригосударственном сообщении в купейных вагонах. Предложение распространяется в том числе на праздничные дни мая.
Для получения скидки достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, в котором содержится информация о дате рождения. При оформлении электронного билета скидка к итоговой стоимости будет применяться автоматически после ввода информации о возрасте.
Скидка не суммируется с другими специальными предложениями. Оформить билеты со скидкой на весенние путешествия можно вплоть до дня отправления, без ограничений по глубине продажи. Подробная информация – на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».