Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

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Ключевая тема фестиваля 2023 года – «Сила знания». Молодым художникам из Приволжского федерального округа предлагается создать граффити на одну из следующих тематик: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации.Участие в Фестивале могут принять профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 30 апреля заполнить заявку на сайте проекта: formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Отметим, что от одного участника принимаются не более 2 заявок в каждой из тематик фестиваля. Эскизные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты, признанные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года.Видео- и фотоматериалы с историей создания работ на зданиях регионов будут размещены на сайте проекта: formartpfo.ru. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения в августе 2023 года в г. Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тысяч рублей для дальнейшего творческого развития.Напомним, по итогам 2022 года Владимир Куц стал победителем в специальной номинации «Общественное признание» со своей работой «Котъ Саратовскiй» и получил 100 тысяч рублей. По результатам общественного голосования Саратовская область заняла 1 место среди регионов ПФО.Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Целью Фестиваля является развитие уличного искусства, поддержка творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.