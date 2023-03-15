Весенние каникулы предлагают начать с похода в новый кинозал
В первый день школьных каникул, 27 марта, кинозал "На Рижской" откроется после ремонта.
Областной киновидеоцентр подготовил сюрприз – программу мероприятий и показов на неделю. Она посвящена творчеству известного детского писателя Николая Носова. В кинозале «На Рижской» ребята и их родители увидят экранизации его произведений: «Дружок» (0+) о приключениях верных друзей и их пса и «Весёлые истории» (0+). Это новеллы по мотивам рассказов «И я помогаю», «Про Гену», «Телефон».
Стоимость билета – 100 р./чел.
Для ребят подготовили и афишу кинопрограмм:
- «Кинопутешествие для настоящих друзей» (по рассказам Н.Носова);
- «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои» (о богатырях и древних сказаниях Поволжья);
- «Кинопутешествие во времени» (о великих изобретениях и первооткрывателях);
- «Музыкальный флешмоб».
Стоимость билета на кинопрограмму с показом фильма 120 р./чел.
Заявки на мероприятия и кинопоказы принимаются по тел.(8452) 62-31-98
Областной киновидеоцентр подготовил сюрприз – программу мероприятий и показов на неделю. Она посвящена творчеству известного детского писателя Николая Носова. В кинозале «На Рижской» ребята и их родители увидят экранизации его произведений: «Дружок» (0+) о приключениях верных друзей и их пса и «Весёлые истории» (0+). Это новеллы по мотивам рассказов «И я помогаю», «Про Гену», «Телефон».
Стоимость билета – 100 р./чел.
Для ребят подготовили и афишу кинопрограмм:
- «Кинопутешествие для настоящих друзей» (по рассказам Н.Носова);
- «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои» (о богатырях и древних сказаниях Поволжья);
- «Кинопутешествие во времени» (о великих изобретениях и первооткрывателях);
- «Музыкальный флешмоб».
Стоимость билета на кинопрограмму с показом фильма 120 р./чел.
Заявки на мероприятия и кинопоказы принимаются по тел.(8452) 62-31-98