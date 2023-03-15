Весенние каникулы предлагают начать с похода в новый кинозал

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Областной киновидеоцентр подготовил сюрприз – программу мероприятий и показов на неделю. Она посвящена творчеству известного детского писателя Николая Носова. В кинозале «На Рижской» ребята и их родители увидят экранизации его произведений: «Дружок» (0+) о приключениях верных друзей и их пса и «Весёлые истории» (0+). Это новеллы по мотивам рассказов «И я помогаю», «Про Гену», «Телефон».Стоимость билета – 100 р./чел.Для ребят подготовили и афишу кинопрограмм:- «Кинопутешествие для настоящих друзей» (по рассказам Н.Носова);- «Богатыри народов Поволжья – былинные супергерои» (о богатырях и древних сказаниях Поволжья);- «Кинопутешествие во времени» (о великих изобретениях и первооткрывателях);- «Музыкальный флешмоб».Стоимость билета на кинопрограмму с показом фильма 120 р./чел.Заявки на мероприятия и кинопоказы принимаются по тел.(8452) 62-31-98