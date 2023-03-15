Жители Саратовской области совершили более 10 млн поездок с помощью льготных транспортных карт

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Жители Саратовской области совершили более 10 млн поездок с помощью льготных транспортных картПереход к системе льготных транспортных карт на территории Саратовской области произошел 1 ноября прошлого года. За этот период жители региона получили более 170 тысяч льготных транспортных карт, по которым совершено свыше 10 млн поездок.Сегодня, 15 марта, начинается период пополнения льготных транспортных карт на апрель. Для удобства жителей области пополнить баланс карты можно будет в течение месяца до 14 апреля включительно.Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.