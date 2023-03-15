15 марта 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 15 марта
Пассажиры от 60+ смогут путешествовать со скидкой 15%
17:08 | 15 марта
Весенние каникулы предлагают начать с похода в новый кинозал
16:09 | 15 марта
«Жизнь и математика в потоке времени»: жизнь одного ученого – судьба целого поколения
16:02 | 15 марта
«Крымская весна — 9 лет мы вместе!»
15:01 | 15 марта
Особые дети стали героями художественного фотопроекта
14:01 | 15 марта
Оштрафовано руководство бара, в который не пустили добровольца СВО
12:40 | 15 марта
Жители Саратовской области совершили более 10 млн поездок с помощью льготных транспортных карт
11:30 | 15 марта
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
11:03 | 15 марта
Петровские казаки помогают жителям подтопленных районов
10:00 | 15 марта
110 детей-сирот уже получили жилищные сертификаты в этом году
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители Саратовской области совершили более 10 млн поездок с помощью льготных транспортных карт

Новости
Жители Саратовской области совершили более 10 млн поездок с помощью льготных транспортных карт

Жители Саратовской области совершили более 10 млн поездок с помощью льготных транспортных карт

Переход к системе льготных транспортных карт на территории Саратовской области произошел 1 ноября прошлого года. За этот период жители региона получили более 170 тысяч льготных транспортных карт, по которым совершено свыше 10 млн поездок.
Сегодня, 15 марта, начинается период пополнения льготных транспортных карт на апрель. Для удобства жителей области пополнить баланс карты можно будет в течение месяца до 14 апреля включительно.
Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
Льготным категориям лиц, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.