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Оштрафовано руководство бара, в который не пустили добровольца СВО

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Суд привлек к административной ответственности ООО "Быки" (юридическое лицо заведения Harat's Pub) и ее сотрудника после того, как в Саратове в бар не пустили добровольца СВО в военной форме. В ходе проверки организация отказалась предоставлять документы, сообщается во вторник в Telegram-канале Государственной инспекции труда в Саратовской области, сообщил ТАСС.

"На основании полученного из прокуратуры Саратовской области требования Государственной инспекцией труда в Саратовской области было вынесено решение о проведении внеплановой проверки. Однако организация отказалась предоставлять документы, чем воспрепятствовала законной деятельности должностных лиц инспекции труда, что повлекло за собой невозможность проведения проверки. В результате рассмотрения дел ООО "Быки" и должностное лицо были признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 2 ст 19.4.1 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госконтроля") и подвернуты наказаниям в виде административных штрафов", - указано в сообщении.

Cтатья предполагает наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как сообщили в инспекции, проверку организовали после инцидента, который случился вечером 26 ноября 2022 года. 43-летний мужчина, который ранее отправился добровольцем в зону специальной военной операции, в свой увольнительный решил встретиться с другом в баре, но его не пустили в заведение. "Как военнослужащему объяснил бармен, в паб нельзя заходить ни в военной, ни в спортивной форме - допускается только полицейская, и то при исполнении", - добавили в инспекции.