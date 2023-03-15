Особые дети стали героями художественного фотопроекта

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В учреждении реализуется новый творческий проект «Из прошлого в настоящее». Работники интерната при содействии благотворительного фонда «Мир добра и помощи» решили запечатлеть ребят в необычном стиле, показав тем самым их уникальность.«Мы старались подчеркнуть характер каждого из детей. Это был по-настоящему чудесный опыт. Мы никогда не ощущали столько тепла и любви, как тогда, когда проводили время с нашими ребятами в процессе создания фотографий. В сердцах этих детей очень много любви к жизни, и они готовы делиться этой радостью со всеми вокруг. Мы надеемся, вы почувствуете эту любовь, глядя на фотографии, как ее чувствовали мы, когда находилась рядом с этими чудесными особыми людьми», - делятся организаторы фотопроекта.Результатом работы стала фотовыставка, которая действует в торгово-развлекательном центре «Тау Галерея». Посетить выставку можно до 27 марта. Вход свободный.