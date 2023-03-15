«Крымская весна — 9 лет мы вместе!»

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В преддверии 9-летней годовщины пройдет онлайн-викторина «Крым – символ свободы и выбора».Региональный центр допризывной подготовки молодежи предлагает проверить свои знания и принять участие в викторине, ответив на 12 тематических вопросов, касающихся исторических и культурных событий, связанных с полуостровом Крым и городом-героем Севастополем.Викторина проходит с 13 по 18 марта на платформе OnlineTestPad. Каждый участник, правильно ответивший на вопросы викторины, получит электронный сертификат.Ссылка для прохождения викторины: https://onlinetestpad.com/b7kkkw44lacau#КрымскаяВесна