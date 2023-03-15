Петровские казаки помогают жителям подтопленных районов

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В этом году, когда положение с паводком серьезное, и уровень подъема Медведицы превысил 3,85 метра, подтопленными оказались более 620 домов с придомовыми территориями.Первыми, как это было и в прошлые годы, пришли на помощь казаки вместе с атаманом ПСКО Александром Аркадьевичем Каргиным. Они стали работать на лодочных переправах еще до приезда специалистов службы спасения областного МЧС.Силами ПСКО были срочно организованы надежные лодочные переправы, а в соцсетях размещен аварийный телефон. Всего с первого дня паводка казаки перевезли на лодках в безопасные места более 30-ти человек, впоследствии размещенных у родственников и в специальных пунктах.Представители ПСКО, реагируя на каждый звонок, доставляют оставшимся в подтопленном районе жителям продукты, медикаменты, питьевую воду.Всего с полным соответствием правилам безопасности организовано 6 лодочных переправ, на каждой дежурят казаки, трое из которых недавно вернулись с мест боев на Украине, с честью выполнив гражданский долг перед Родиной.Контактные телефоны бригадиров (Андрея Посявина, Александра Рубцова, Александра Чаусова, Максима Федотова, Александра Гугнина, Евгения Мацко) выкладываются в Телеграмм-канале главы района Александра Гречихо, на сайте ПСКО, вКонтакте.Жители, не раз обращавшиеся за помощью к казакам, подчеркивают ответственность и отзывчивость дежурных, высказывают слова благодарности и признания.