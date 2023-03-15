110 детей-сирот уже получили жилищные сертификаты в этом году
В Саратовской области продолжается реализация программы по предоставлению жилья детям-сиротам. Напомним, помощь региону в этом вопросе оказывает Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Благодаря его поддержке в 2023 году на решение проблемы планируется выделить более 3 млрд руб.
На 14 марта т.г. детям-сиротам выдано 110 сертификатов на покупку жилья. Еще 458 человек подписали согласие на получение сертификата (в том числе заключено 387 мировых соглашений).
Кроме того, детям-сиротам выдано 12 квартир в Саратове, Балакове, Вольске, Новоузенске и Пугачеве. Заключено 113 контрактов на приобретение квартир.
Отметим, в регионе заработал специальный телеграм-канал для детей-сирот, где они могут найти необходимую информацию о предоставлении жилья. Ранее был запущен специальный чат-бот, в котором можно задать интересующий вопрос специалистам минстроя.
На 14 марта т.г. детям-сиротам выдано 110 сертификатов на покупку жилья. Еще 458 человек подписали согласие на получение сертификата (в том числе заключено 387 мировых соглашений).
Кроме того, детям-сиротам выдано 12 квартир в Саратове, Балакове, Вольске, Новоузенске и Пугачеве. Заключено 113 контрактов на приобретение квартир.
Отметим, в регионе заработал специальный телеграм-канал для детей-сирот, где они могут найти необходимую информацию о предоставлении жилья. Ранее был запущен специальный чат-бот, в котором можно задать интересующий вопрос специалистам минстроя.