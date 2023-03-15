110 детей-сирот уже получили жилищные сертификаты в этом году

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На 14 марта т.г. детям-сиротам выдано 110 сертификатов на покупку жилья. Еще 458 человек подписали согласие на получение сертификата (в том числе заключено 387 мировых соглашений).Кроме того, детям-сиротам выдано 12 квартир в Саратове, Балакове, Вольске, Новоузенске и Пугачеве. Заключено 113 контрактов на приобретение квартир.Отметим, в регионе заработал специальный телеграм-канал для детей-сирот, где они могут найти необходимую информацию о предоставлении жилья. Ранее был запущен специальный чат-бот, в котором можно задать интересующий вопрос специалистам минстроя.