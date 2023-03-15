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Саратовская область получила новые машины скорой помощи

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Регион получил 12 новых машин скорой помощи и передвижной диагностический комплекс
Саратовская область получила новые машины скорой помощи

Вчера в Саратовскую область пришли первые в 2023 году машины скорой помощи. Новый санитарный транспорт осмотрел глава региона Роман Бусаргин.

12 машин скорой помощи распределят, в основном, по отдалённым районам. В частности, их получат Аркадак, Горный, Ершов, Красный Кут, Новоузенск, Пугачёв, Самойловка, Хвалынск.

Кроме того, в Саратовскую область в этом году должно прийти 5 передвижных диагностических комплексов. Первый из них сегодня передан Энгельсскому району. Машина укомплектована флюорографом, аппаратом ЭКГ, смотровым кабинетом, на её базе может быть развёрнут мобильный аптечный пункт. Передвижной комплекс будет обслуживать отдаленные села, где нет возможности установить стационарное оборудование.

В этом году регион также получит 45 легковых машин для участковых терапевтов. Они будут закреплены за городскими поликлиниками.

«Сейчас в регионе создаётся сеть межрайонных диагностических центров. Часть транспорта задействуем, чтобы оперативно доставлять в них пациентов из других районов, отдалённых сёл», - отметил Роман Бусаргин.