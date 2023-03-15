В Петровске зафиксирован спад уровня воды в Медведице

просмотров: 120

Вчера туда выезжал Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который взял под личный контроль ситуацию в районе.Комментарий начальника регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрия Юрина: «На данный момент на территории Петровского района обозначился небольшой, но все же спад воды.За прошедшие ночь и утро вода спала на 32 сантиметра. Спасателями областной службы спасения проводятся подрывные работы возле плотины, а так же по улице 1 мая.Из трех ледяных заторов один убран полностью.По поручению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина, вместе с командой спасателей круглосуточно находимся здесь, на территории Петровска.Спасатели по заявкам жителей производят подворовой обход наиболее сложных участков, мониторим работу муниципальных лодочных переправ (на территории Петровска открыто 6 лодочных переправ), также спасателями, вместе с сотрудниками администрации осуществляется подвоз воды, продуктов, медикаментов (по заявкам) и предметов первой необходимости по заявкам жителей затопленных домохозяйств.Заявки от жителей поступают и отрабатываются.Администрацией Петровского района проводятся работы по выявлению ледяных заторов, а также, по поручению Губернатора через систему оповещения «Вестник» вся необходимая информация доводится до жителей района.Спасатели со своей стороны так же в круглосуточном режиме продолжают работу, в том числе и в этом направлении.Вчера ночью провели подрыв и на сегодня запланированы работы в этом направлении.По поручению Романа Викторовича дома, в которые зашла вода, будут комиссионно обследованы, жителям будет оказана необходимая помощь.С известной долей осторожности можно сказать, что ситуация в Петровске стабилизируется и вода спадает».Напоминаем жителям Петровского района, что получить информацию по всем вопросам они могут обратившись по телефонам ЕДДС (8-845-55- 2-82-11) и районной администрации (8-845-55-27-5-07).В случае возникновения экстренной ситуации всегда обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб 112.Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области