В Петровске зафиксирован спад уровня воды в Медведице
Паводок на территории Саратовской области максимально приблизился к своему пику. Самый большой удар водной стихии принял на себя Петровский район.
Вчера туда выезжал Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который взял под личный контроль ситуацию в районе.
Комментарий начальника регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрия Юрина: «На данный момент на территории Петровского района обозначился небольшой, но все же спад воды.
За прошедшие ночь и утро вода спала на 32 сантиметра. Спасателями областной службы спасения проводятся подрывные работы возле плотины, а так же по улице 1 мая.
Из трех ледяных заторов один убран полностью.
По поручению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина, вместе с командой спасателей круглосуточно находимся здесь, на территории Петровска.
Спасатели по заявкам жителей производят подворовой обход наиболее сложных участков, мониторим работу муниципальных лодочных переправ (на территории Петровска открыто 6 лодочных переправ), также спасателями, вместе с сотрудниками администрации осуществляется подвоз воды, продуктов, медикаментов (по заявкам) и предметов первой необходимости по заявкам жителей затопленных домохозяйств.
Заявки от жителей поступают и отрабатываются.
Администрацией Петровского района проводятся работы по выявлению ледяных заторов, а также, по поручению Губернатора через систему оповещения «Вестник» вся необходимая информация доводится до жителей района.
Спасатели со своей стороны так же в круглосуточном режиме продолжают работу, в том числе и в этом направлении.
Вчера ночью провели подрыв и на сегодня запланированы работы в этом направлении.
По поручению Романа Викторовича дома, в которые зашла вода, будут комиссионно обследованы, жителям будет оказана необходимая помощь.
С известной долей осторожности можно сказать, что ситуация в Петровске стабилизируется и вода спадает».
Напоминаем жителям Петровского района, что получить информацию по всем вопросам они могут обратившись по телефонам ЕДДС (8-845-55- 2-82-11) и районной администрации (8-845-55-27-5-07).
В случае возникновения экстренной ситуации всегда обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области
Вчера туда выезжал Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который взял под личный контроль ситуацию в районе.
Комментарий начальника регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрия Юрина: «На данный момент на территории Петровского района обозначился небольшой, но все же спад воды.
За прошедшие ночь и утро вода спала на 32 сантиметра. Спасателями областной службы спасения проводятся подрывные работы возле плотины, а так же по улице 1 мая.
Из трех ледяных заторов один убран полностью.
По поручению Губернатора Романа Викторовича Бусаргина, вместе с командой спасателей круглосуточно находимся здесь, на территории Петровска.
Спасатели по заявкам жителей производят подворовой обход наиболее сложных участков, мониторим работу муниципальных лодочных переправ (на территории Петровска открыто 6 лодочных переправ), также спасателями, вместе с сотрудниками администрации осуществляется подвоз воды, продуктов, медикаментов (по заявкам) и предметов первой необходимости по заявкам жителей затопленных домохозяйств.
Заявки от жителей поступают и отрабатываются.
Администрацией Петровского района проводятся работы по выявлению ледяных заторов, а также, по поручению Губернатора через систему оповещения «Вестник» вся необходимая информация доводится до жителей района.
Спасатели со своей стороны так же в круглосуточном режиме продолжают работу, в том числе и в этом направлении.
Вчера ночью провели подрыв и на сегодня запланированы работы в этом направлении.
По поручению Романа Викторовича дома, в которые зашла вода, будут комиссионно обследованы, жителям будет оказана необходимая помощь.
С известной долей осторожности можно сказать, что ситуация в Петровске стабилизируется и вода спадает».
Напоминаем жителям Петровского района, что получить информацию по всем вопросам они могут обратившись по телефонам ЕДДС (8-845-55- 2-82-11) и районной администрации (8-845-55-27-5-07).
В случае возникновения экстренной ситуации всегда обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области