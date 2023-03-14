В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС

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14 марта 2023 года в Ульяновске состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО, председателя Межведомственной комиссии Игоря Паньшина.В работе Межведомственной комиссии приняли участие представители территориальных органов МЧС, МВД, Федерального агентства водных ресурсов, Ростехнадзора России, руководители органов исполнительной власти регионов округа.Участники совещания рассмотрели комплекс необходимых мер по профилактике и предотвращению паводков и природных пожаров, готовность сил и средств РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.«В этом году работать нам предстоит в крайне неблагоприятных условиях внешнеполитического и информационного давления со стороны антироссийских сил. В этой связи мы обязаны предпринять дополнительные усилия для недопущения развития обстановки с паводками и пожарами по негативному сценарию», – отметил Игорь Паньшин.В ходе совещания руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов довёл информацию о наполняемости и предполагаемых режимах работы водохранилищ, расположенных в границах территорий Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Нижегородской и Пензенской областей.Также участники заседания остановились на вопросах реализации органами исполнительной власти и местного самоуправления мер пожарной безопасности. Начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский доложил о подготовке к пожароопасному сезону 2023 года и организации межведомственного взаимодействия на территории Приволжского федерального округа.Предложения и рекомендации по итогам обсуждения указанных вопросов внесены в протокол заседания Межведомственной комиссии.