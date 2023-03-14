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В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС

Новости
На заседании Межведомственной комиссии под руководством заместителя полпреда Игоря Паньшина обсудили готовность к паводку и пожароопасному периоду


14 марта 2023 года в Ульяновске состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО, председателя Межведомственной комиссии Игоря Паньшина.

В работе Межведомственной комиссии приняли участие представители территориальных органов МЧС, МВД, Федерального агентства водных ресурсов, Ростехнадзора России, руководители органов исполнительной власти регионов округа.

Участники совещания рассмотрели комплекс необходимых мер по профилактике и предотвращению паводков и природных пожаров, готовность сил и средств РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.

«В этом году работать нам предстоит в крайне неблагоприятных условиях внешнеполитического и информационного давления со стороны антироссийских сил. В этой связи мы обязаны предпринять дополнительные усилия для недопущения развития обстановки с паводками и пожарами по негативному сценарию», – отметил Игорь Паньшин.

В ходе совещания руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов довёл информацию о наполняемости и предполагаемых режимах работы водохранилищ, расположенных в границах территорий Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Нижегородской и Пензенской областей.

Также участники заседания остановились на вопросах реализации органами исполнительной власти и местного самоуправления мер пожарной безопасности. Начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский доложил о подготовке к пожароопасному сезону 2023 года и организации межведомственного взаимодействия на территории Приволжского федерального округа.

Предложения и рекомендации по итогам обсуждения указанных вопросов внесены в протокол заседания Межведомственной комиссии.