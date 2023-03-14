Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису

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Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали золотые медали на чемпионате России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Пензе.По результатам всех личных встреч Маляк Алиева, Александр Эсаулов, Артём Яковлев достойно отстояли честь региона и доказали свое превосходство, заняв первые строчки турнирной таблицы.Подготовил спортсменов заслуженный тренер Николай Кирпичников.Чемпионат страны продлится до 15 марта, впереди участников ждут командные соревнования.