Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису
Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали золотые медали на чемпионате России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Пензе.
По результатам всех личных встреч Маляк Алиева, Александр Эсаулов, Артём Яковлев достойно отстояли честь региона и доказали свое превосходство, заняв первые строчки турнирной таблицы.
Подготовил спортсменов заслуженный тренер Николай Кирпичников.
Чемпионат страны продлится до 15 марта, впереди участников ждут командные соревнования.