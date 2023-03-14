14 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
20:14 | 14 марта
В Петровске зафиксирован спад уровня воды в Медведице
18:00 | 14 марта
В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС
17:00 | 14 марта
Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису
16:00 | 14 марта
Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»
15:02 | 14 марта
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений
14:00 | 14 марта
Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз
13:10 | 14 марта
В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока
12:01 | 14 марта
В Историческом парке стартует «Научный стендап»
11:03 | 14 марта
Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса
10:04 | 14 марта
Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей
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Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису

Новости
Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису


Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали золотые медали на чемпионате России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Пензе.
По результатам всех личных встреч Маляк Алиева, Александр Эсаулов, Артём Яковлев достойно отстояли честь региона и доказали свое превосходство, заняв первые строчки турнирной таблицы.
Подготовил спортсменов заслуженный тренер Николай Кирпичников.
Чемпионат страны продлится до 15 марта, впереди участников ждут командные соревнования.