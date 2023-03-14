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Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»

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Документальная лента Сергея Дебижева выйдет на экраны 10 муниципальных кинозалов и областного киновидеоцентра.
Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»


18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь этого события в прокате областного киновидеоцентра всего на несколько дней появится «Крым небесный» (6+, 87 мин.). Это зрелищный документальный фильм режиссера Сергея Дебижева, участник и лауреат нескольких российских и международных кинофестивалей.

Крым представлен в картине как уменьшенная копия планеты, «живое сердце» Земли. В этом месте таится мощная энергия четырёх стихий. Уникальные сьемки из космоса подчеркивают планетарный масштаб повествования. Новые технологии позволяют показать на большом экране природные явления, недоступные человеческому глазу.

К показам картины уже присоединились 10 цифровых муниципальных кинозалов: «Крым небесный» увидят в Вольске, Духовницком, Приволжском (г. Энгельс), Екатериновке, Озинках, Питерке, Калининске, Аркадаке, Турках и Хвалынске.

В кинозале «На Рижской» специальный показ картины пройдет 16 марта, в четверг, в 15.00.

Стоимость билета - 100 руб./чел. Билеты доступны по Пушкинской карте.

Приглашаем всех желающих!

Дополнительные вопросы можно задать по телефону (8452) 62-02-71.