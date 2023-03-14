Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»

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18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В честь этого события в прокате областного киновидеоцентра всего на несколько дней появится «Крым небесный» (6+, 87 мин.). Это зрелищный документальный фильм режиссера Сергея Дебижева, участник и лауреат нескольких российских и международных кинофестивалей.Крым представлен в картине как уменьшенная копия планеты, «живое сердце» Земли. В этом месте таится мощная энергия четырёх стихий. Уникальные сьемки из космоса подчеркивают планетарный масштаб повествования. Новые технологии позволяют показать на большом экране природные явления, недоступные человеческому глазу.К показам картины уже присоединились 10 цифровых муниципальных кинозалов: «Крым небесный» увидят в Вольске, Духовницком, Приволжском (г. Энгельс), Екатериновке, Озинках, Питерке, Калининске, Аркадаке, Турках и Хвалынске.В кинозале «На Рижской» специальный показ картины пройдет 16 марта, в четверг, в 15.00.Стоимость билета - 100 руб./чел. Билеты доступны по Пушкинской карте.Приглашаем всех желающих!Дополнительные вопросы можно задать по телефону (8452) 62-02-71.