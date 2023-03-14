Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений
Строительство онкологического центра на улице Шехурдина завершится в июне этого года.
Подрядчик обеспечен всем необходимым для завершения работ в срок.
Продолжаются внутренние и фасадные работы. Задействовано больше 300 человек. На сегодняшний день к объекту подведены необходимые коммуникации (отопление, вода, электричество).
Важная тема – оснащение больницы. До следующей недели минздрав совместно со строителями согласуют график поставки оборудования, чтобы в ближайшее время начать оснащать им готовые палаты и помещения.
Продолжаются работы на площадке противотуберкулезного диспансера в Елшанке. Сейчас здесь задействованы 230 человек и 18 единиц техники.
Ведутся работы по армированию и бетонированию лечебных корпусов. Монолитные работы планируется закончить за 2 месяца и параллельно заниматься кирпичной кладкой. Уже начаты работы по возведению кирпичных стен в одном из восьми корпусов.