14 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
20:14 | 14 марта
В Петровске зафиксирован спад уровня воды в Медведице
18:00 | 14 марта
В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС
17:00 | 14 марта
Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису
16:00 | 14 марта
Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»
15:02 | 14 марта
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений
14:00 | 14 марта
Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз
13:10 | 14 марта
В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока
12:01 | 14 марта
В Историческом парке стартует «Научный стендап»
11:03 | 14 марта
Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса
10:04 | 14 марта
Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений

Новости


Строительство онкологического центра на улице Шехурдина завершится в июне этого года.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений

Подрядчик обеспечен всем необходимым для завершения работ в срок.

Продолжаются внутренние и фасадные работы. Задействовано больше 300 человек. На сегодняшний день к объекту подведены необходимые коммуникации (отопление, вода, электричество).

Важная тема – оснащение больницы. До следующей недели минздрав совместно со строителями согласуют график поставки оборудования, чтобы в ближайшее время начать оснащать им готовые палаты и помещения.

Продолжаются работы на площадке противотуберкулезного диспансера в Елшанке. Сейчас здесь задействованы 230 человек и 18 единиц техники.

Ведутся работы по армированию и бетонированию лечебных корпусов. Монолитные работы планируется закончить за 2 месяца и параллельно заниматься кирпичной кладкой. Уже начаты работы по возведению кирпичных стен в одном из восьми корпусов.