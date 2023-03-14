Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений

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Подрядчик обеспечен всем необходимым для завершения работ в срок.Продолжаются внутренние и фасадные работы. Задействовано больше 300 человек. На сегодняшний день к объекту подведены необходимые коммуникации (отопление, вода, электричество).Важная тема – оснащение больницы. До следующей недели минздрав совместно со строителями согласуют график поставки оборудования, чтобы в ближайшее время начать оснащать им готовые палаты и помещения.Продолжаются работы на площадке противотуберкулезного диспансера в Елшанке. Сейчас здесь задействованы 230 человек и 18 единиц техники.Ведутся работы по армированию и бетонированию лечебных корпусов. Монолитные работы планируется закончить за 2 месяца и параллельно заниматься кирпичной кладкой. Уже начаты работы по возведению кирпичных стен в одном из восьми корпусов.