Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз
По поручению губернатора саратовским бойцам из 98-го полка доставили гуманитарный груз
На личном приёме семей участников СВО к главе региона Роману Бусаргину обратились родственники военнослужащих из 98-м полка. Они передали просьбу саратовских бойцов – помочь им с рядом материалов.
По поручению губернатора саратовским бойцам отправили гуманитарную помощь – три грузовых автомашины с пиломатериалами. В прошедшие выходные груз доставили ребятам из 98-го полка.
На личном приёме семей участников СВО к главе региона Роману Бусаргину обратились родственники военнослужащих из 98-м полка. Они передали просьбу саратовских бойцов – помочь им с рядом материалов.
По поручению губернатора саратовским бойцам отправили гуманитарную помощь – три грузовых автомашины с пиломатериалами. В прошедшие выходные груз доставили ребятам из 98-го полка.