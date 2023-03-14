Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз

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На личном приёме семей участников СВО к главе региона Роману Бусаргину обратились родственники военнослужащих из 98-м полка. Они передали просьбу саратовских бойцов – помочь им с рядом материалов.По поручению губернатора саратовским бойцам отправили гуманитарную помощь – три грузовых автомашины с пиломатериалами. В прошедшие выходные груз доставили ребятам из 98-го полка.