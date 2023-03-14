В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока

просмотров: 95

В производстве молока с показателем 14 370 тонн традиционно лидирует Марксовский муниципальный район.Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области зафиксирован в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского, Энгельсского, Калининского и Новобурасского районов: 28,7 кг, 25,4 кг, 23,4 и 20,1 кг соответственно.