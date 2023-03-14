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В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока

Новости
Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 13 марта, в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 23,7 тыс. тонн молока, что составляет 108,7% к уровню 2022 года. Валовой надой молока за сутки составляет 343 тонн, надой молока от коровы за сутки — 17,4 кг (+1,5 кг к 2022 году).
В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока



В производстве молока с показателем 14 370 тонн традиционно лидирует Марксовский муниципальный район.

Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области зафиксирован в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского, Энгельсского, Калининского и Новобурасского районов: 28,7 кг, 25,4 кг, 23,4 и 20,1 кг соответственно.