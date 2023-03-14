В Историческом парке стартует «Научный стендап»

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14 марта 11:00 и 24 марта 15:00 - «Юрий Гагарин. Требование времени и веление сердца».15 марта 14:00, 16 марта 16:00 и 17 марта 11:00 - «Крым: от скифов и сарматов до нашего времени» к Дню воссоединения Крыма с Россией.29 марта 14:00 - «Стоявшие в небе над Родиной». Об истории женских авиационных полков к Дню рождения Марины Расковой.Билеты доступны по Пушкинской карте.