В Историческом парке стартует «Научный стендап»
Новый проект «Научный стендап» посвящен памятным датам, историческим личностям, актуальным событиям. Встречи проводятся в формате научно-популярных лекций с вовлечением аудитории в процесс обсуждения темы. Простым и понятным языком научные сотрудники Исторического парка «Россия – моя история» и приглашенные ученые расскажут об истории нашей страны.
14 марта 11:00 и 24 марта 15:00 - «Юрий Гагарин. Требование времени и веление сердца».
15 марта 14:00, 16 марта 16:00 и 17 марта 11:00 - «Крым: от скифов и сарматов до нашего времени» к Дню воссоединения Крыма с Россией.
29 марта 14:00 - «Стоявшие в небе над Родиной». Об истории женских авиационных полков к Дню рождения Марины Расковой.
Билеты доступны по Пушкинской карте.
14 марта 11:00 и 24 марта 15:00 - «Юрий Гагарин. Требование времени и веление сердца».
15 марта 14:00, 16 марта 16:00 и 17 марта 11:00 - «Крым: от скифов и сарматов до нашего времени» к Дню воссоединения Крыма с Россией.
29 марта 14:00 - «Стоявшие в небе над Родиной». Об истории женских авиационных полков к Дню рождения Марины Расковой.
Билеты доступны по Пушкинской карте.