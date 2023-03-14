14 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
20:14 | 14 марта
В Петровске зафиксирован спад уровня воды в Медведице
18:00 | 14 марта
В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС
17:00 | 14 марта
Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису
16:00 | 14 марта
Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»
15:02 | 14 марта
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений
14:00 | 14 марта
Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз
13:10 | 14 марта
В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока
12:01 | 14 марта
В Историческом парке стартует «Научный стендап»
11:03 | 14 марта
Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса
10:04 | 14 марта
Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Историческом парке стартует «Научный стендап»

Новости
Новый проект «Научный стендап» посвящен памятным датам, историческим личностям, актуальным событиям. Встречи проводятся в формате научно-популярных лекций с вовлечением аудитории в процесс обсуждения темы. Простым и понятным языком научные сотрудники Исторического парка «Россия – моя история» и приглашенные ученые расскажут об истории нашей страны.

В Историческом парке стартует «Научный стендап»


14 марта 11:00 и 24 марта 15:00 - «Юрий Гагарин. Требование времени и веление сердца».

15 марта 14:00, 16 марта 16:00 и 17 марта 11:00 - «Крым: от скифов и сарматов до нашего времени» к Дню воссоединения Крыма с Россией.

29 марта 14:00 - «Стоявшие в небе над Родиной». Об истории женских авиационных полков к Дню рождения Марины Расковой.

Билеты доступны по Пушкинской карте.