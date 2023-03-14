Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса
Ученики десятого класса саратовского «Инженерного лицея» приняли участие в межрегиональном конкурсе «Сто дорог, одна – твоя». Его тематика - профориентация.
В Астрахани они представили три технических проекта в трех секциях.
Победителями стали Александр Зубайраев и Роман Клюев с проектом «Интерактивный музей».
«Ветрогенератор в виде арт-обьекта» с представлением макета позволил Полине Муштаковой, Евгению Новиченко, Ариане Грицюк и Ксении Васильевой занять второе место.
Третьего места удостоились Екатерина Привалова, Елизавета Павлова и Камила Умарова с проектом «Умный светильник».