Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса

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В Астрахани они представили три технических проекта в трех секциях.Победителями стали Александр Зубайраев и Роман Клюев с проектом «Интерактивный музей».«Ветрогенератор в виде арт-обьекта» с представлением макета позволил Полине Муштаковой, Евгению Новиченко, Ариане Грицюк и Ксении Васильевой занять второе место.Третьего места удостоились Екатерина Привалова, Елизавета Павлова и Камила Умарова с проектом «Умный светильник».