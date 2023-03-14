14 марта 2023 ВТОРНИК
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20:14 | 14 марта
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В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС
17:00 | 14 марта
Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису
16:00 | 14 марта
Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»
15:02 | 14 марта
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений
14:00 | 14 марта
Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз
13:10 | 14 марта
В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока
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В Историческом парке стартует «Научный стендап»
11:03 | 14 марта
Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса
10:04 | 14 марта
Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса

Новости

Ученики десятого класса саратовского «Инженерного лицея» приняли участие в межрегиональном конкурсе «Сто дорог, одна – твоя». Его тематика - профориентация.
Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса


В Астрахани они представили три технических проекта в трех секциях.

Победителями стали Александр Зубайраев и Роман Клюев с проектом «Интерактивный музей».

«Ветрогенератор в виде арт-обьекта» с представлением макета позволил Полине Муштаковой, Евгению Новиченко, Ариане Грицюк и Ксении Васильевой занять второе место.

Третьего места удостоились Екатерина Привалова, Елизавета Павлова и Камила Умарова с проектом «Умный светильник».