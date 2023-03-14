Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

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С населением будут работать специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области с 11:00 до 13:00 по адресам: г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15 и ул. Провиантская, 30/9.Помимо центров «Мои Документы» консультирование будет проводиться на площадках крупных торговых предприятий:14.03.2023 г. - ООО «МВМ» магазин М-Видео (г. Саратов, ТЦ «Тау Галерея», ул. 3-я Дачная, 1);15.03.2023 г. - ООО «Сенной рынок» (г. Саратов, ул. Большая Горная, 310 А);16.03.2023 г. - ООО «Восторг – 52» магазин Маяк (г. Саратов, ул. Зарубина, 150);17.03.2023 г. - ООО «Торгсервис 64» магазин «Светофор» (г. Саратов, ул. С.Т. Разина, 30А).