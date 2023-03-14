14 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
20:14 | 14 марта
В Петровске зафиксирован спад уровня воды в Медведице
18:00 | 14 марта
В Ульяновске прошло совещание по вопросам защиты от ЧС
17:00 | 14 марта
Спортсмены школы «РиФ» завоевали «золото» на чемпионате России по настольному теннису
16:00 | 14 марта
Ко Дню Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в регионе увидят «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ»
15:02 | 14 марта
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил стройплощадки будущих медицинских учреждений
14:00 | 14 марта
Саратовским бойцам доставили гуманитарный груз
13:10 | 14 марта
В сельхозпредприятиях области произведено более 23-х тысяч тонн молока
12:01 | 14 марта
В Историческом парке стартует «Научный стендап»
11:03 | 14 марта
Десятиклассники Инженерного лицея стали победителями и призерами профориентационного конкурса
10:04 | 14 марта
Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

Новости
14 и 15 марта в центрах «Мои Документы» региона в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей пройдут консультации для потребителей и предпринимателей.
Жителей региона проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей



С населением будут работать специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области с 11:00 до 13:00 по адресам: г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15 и ул. Провиантская, 30/9.

Помимо центров «Мои Документы» консультирование будет проводиться на площадках крупных торговых предприятий:

14.03.2023 г. - ООО «МВМ» магазин М-Видео (г. Саратов, ТЦ «Тау Галерея», ул. 3-я Дачная, 1);

15.03.2023 г. - ООО «Сенной рынок» (г. Саратов, ул. Большая Горная, 310 А);

16.03.2023 г. - ООО «Восторг – 52» магазин Маяк (г. Саратов, ул. Зарубина, 150);

17.03.2023 г. - ООО «Торгсервис 64» магазин «Светофор» (г. Саратов, ул. С.Т. Разина, 30А).