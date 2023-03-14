На территории Саратовской области продолжается паводок

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Временно ограничено движение для транспорта в двух населённых пунктов в с. Белые Ключи Калининского района и п. Речной Ровенского района.Зарегистрированы подтопления паводковыми водами 22 низководных мостов в 11 муниципальных районах (в Аткарском - 4, Базарно-Карабулакском – 1, Вольском – 1, Дергачевском – 1, Ивантеевском– 1, Лысогорском - 3, Перелюбском – 1, Пугачевском – 3, Ртищевском – 2, Самойловском – 3, Калининском – 2).Зарегистрированы подтопления талыми водами четырех участков дорог в трех муниципальных районах (Аткарском МР - 1, Краснокутском – 2, Перелюбском – 1).Организованы 10 лодочных переправ в трех муниципальных районах:в Аткарском – 2, в г. Аткарске и с. Земляные Хутора;в Петровском – 6, г. Петровск;в Самойловском – 2, в с. Штейнгардт и с. Песчанка.Наибольший уровень подъема воды за сутки зафиксирован на реке Алай - 270 см.«Как и прогнозировалось, паводок в этом году превзошел прошлогодний. Мы заблаговременно начали подготовку к нему и, несмотря не фактор внезапности (ранняя весна сдвинула сроки начала движения паводковых вод почти на 3 недели), все работы проводятся в штатном режиме: спасатели доставляют воду и продукты питания на лодках. Продолжается эвакуация из затопленных районов, организованы лодочные переправы, ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Каких-то проблемных моментов не зарегистрировано», - отметил начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области