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Игорь Сюч представил доклад «Стратегическое взаимодействие Монголии и России в туризме

Новости
Тренд-футуролог, эксперт по долгосрочному планированию Игорь Сюч стал участником форума Welcome to Mongolia 2023–2025.
Игорь Сюч представил доклад «Стратегическое взаимодействие Монголии и России в туризме


Цель мероприятия, состоявшегося 12 – 21 февраля 2023 года в Улан-Баторе, – развитие туристических отношений между Монголией и Россией, развитие программ и проектов сотрудничества с соседними странами, основанных на принципах взаимной выгоды и равноправия.

Игорь Сюч в качестве эксперта по долгосрочному планированию способствовал грамотному развитию российско-монгольских отношений, которые отличаются традиционным добрососедством, опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, ориентированы на стратегическое партнерство. На основе своего опыта он учитывал востребованность и специфику туристического направления, а также другие факторы.

На круглом столе в Русском доме Улан-Батора в рамках форума Игорь Сюч выступил с докладом «Туристический маршрут. Тункинская долина: путь здоровья от Байкала до Хубсугула». Участники мероприятия обсудили проблему вывода торгово-экономических и гуманитарных отношений на новый уровень и обогащения новым содержанием всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также тренд-футуролог Игорь Сюч представил доклад «Стратегическое взаимодействие Монголии и России в туризме. Трансграничные маршруты» в Министерстве иностранных дел Монголии. Комментируя событие, эксперт сказал, что Россия заинтересована в продвижении стратегически важных и экономически выгодных проектов, включенных программу создания экономического коридора, Монголия – Россия – Китай.