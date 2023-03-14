Районные газеты смогут приобрести новое оборудование

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По инициативе губернатора Романа Бусаргина из регионального бюджета дополнительно выделили 4 млн рублей на поддержку районных муниципальных газет. Каждая из них получит по 100 тысяч рублей на обновление технического оснащения. На эти средства редакции смогут приобрести необходимое для работы журналистов оборудование (принтер, сканер, фотоаппарат или компьютер).Подобная мера поддержки из областного бюджета реализуется впервые в Саратовской области.Напомним, 13 января, в День российской печати, с вопросом о поддержке районных газет к губернатору области Роману Бусаргину обратилась Ольга Кирсанова, директор информационного центра «Вольская жизнь». Глава региона дал поручение проработать этот вопрос и найти возможность его решения. Он подчеркнул, что в текущих условиях необходимо поддерживать районные СМИ. Так как зачастую они являются основным источником оперативной, правдивой и достоверной информации в муниципалитете.Ранее Елена Бадикова, главный редактор «Аткарской газеты», отмечала, что задачи, в плане улучшения качества информирования жителей о программах и проектах, реализуемых по повышению уровня жизни населения, требуют подкрепления, в том числе финансового и технического. «Современный информационный контент становится всё больше ориентирован на сайты и социальные сети: фото, видеосъемка, создание видероликов. В большинстве редакций нет современных фотоаппаратов и компьютерной техники, либо она устарела», - подчеркнула Елена Бадикова.