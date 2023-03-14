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Школьники станут авторами новых туристических маршрутов

Новости
Для российских школьников стартует программа образовательного и профориентационного туризма «Классная страна»
Школьники станут авторами новых туристических маршрутов

В Год педагога и наставника Агентство стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации объявляет о старте Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для молодежи «Классная страна».

Конкурс предусматривает создание по итогам 100 образовательных программ путешествий по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни, а также отбор 20 региональных команд, которые пройдут программу повышения квалификации и создадут программы путешествий с привязкой к школьным предметам.

Дети также войдут в состав региональных проектных команд, прослушают обучающие курсы по продвижению региона, примут участие в проектировании турмаршрутов и подготовят творческие проекты. Маршруты, вошедшие в состав программ путешествий, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и Программу субсидирования школьных поездок в рамках социального заказа.

До 20 марта идет прием заявок от всех желающих – представителей региональных ведомств по туризму, образованию и культуре, а также образовательных организаций, предпринимателей в сфере туризма (от гидов-экскурсоводов и туроператоров до объектов показа и рестораторов), родителей школьников – на участие в программах открытого обучения.

Подать заявку можно, перейдя по ссылке: https://asi.ru/tourism/klassnaya-strana/

О старте отбора региональных проектных команд будет объявлено дополнительно.