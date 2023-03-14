Школьники станут авторами новых туристических маршрутов
Для российских школьников стартует программа образовательного и профориентационного туризма «Классная страна»
В Год педагога и наставника Агентство стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации объявляет о старте Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для молодежи «Классная страна».
Конкурс предусматривает создание по итогам 100 образовательных программ путешествий по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни, а также отбор 20 региональных команд, которые пройдут программу повышения квалификации и создадут программы путешествий с привязкой к школьным предметам.
Дети также войдут в состав региональных проектных команд, прослушают обучающие курсы по продвижению региона, примут участие в проектировании турмаршрутов и подготовят творческие проекты. Маршруты, вошедшие в состав программ путешествий, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и Программу субсидирования школьных поездок в рамках социального заказа.
До 20 марта идет прием заявок от всех желающих – представителей региональных ведомств по туризму, образованию и культуре, а также образовательных организаций, предпринимателей в сфере туризма (от гидов-экскурсоводов и туроператоров до объектов показа и рестораторов), родителей школьников – на участие в программах открытого обучения.
Подать заявку можно, перейдя по ссылке: https://asi.ru/tourism/klassnaya-strana/
О старте отбора региональных проектных команд будет объявлено дополнительно.
В Год педагога и наставника Агентство стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации объявляет о старте Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для молодежи «Классная страна».
Конкурс предусматривает создание по итогам 100 образовательных программ путешествий по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни, а также отбор 20 региональных команд, которые пройдут программу повышения квалификации и создадут программы путешествий с привязкой к школьным предметам.
Дети также войдут в состав региональных проектных команд, прослушают обучающие курсы по продвижению региона, примут участие в проектировании турмаршрутов и подготовят творческие проекты. Маршруты, вошедшие в состав программ путешествий, будут рекомендованы для включения в Федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и Программу субсидирования школьных поездок в рамках социального заказа.
До 20 марта идет прием заявок от всех желающих – представителей региональных ведомств по туризму, образованию и культуре, а также образовательных организаций, предпринимателей в сфере туризма (от гидов-экскурсоводов и туроператоров до объектов показа и рестораторов), родителей школьников – на участие в программах открытого обучения.
Подать заявку можно, перейдя по ссылке: https://asi.ru/tourism/klassnaya-strana/
О старте отбора региональных проектных команд будет объявлено дополнительно.