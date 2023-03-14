14 марта 2023 ВТОРНИК
Новости
23:13 | 13 марта
«Желание выглядеть хорошо для себя» – главная причина обращения женщин к бьюти-услугам
18:20 | 13 марта
КТС ПРОЕКТ: кадровый голод в проектировании - предложение работодателей превышает спрос на 35%
18:18 | 13 марта
Игорь Сюч представил доклад «Стратегическое взаимодействие Монголии и России в туризме
18:16 | 13 марта
Районные газеты смогут приобрести новое оборудование
18:00 | 13 марта
Школьники станут авторами новых туристических маршрутов
17:00 | 13 марта
Осторожно, мошенники!
16:05 | 13 марта
На железнодорожном вокзале Балаково открылись комнаты отдыха для пассажиров
15:00 | 13 марта
Завершается пополнение льготных транспортных карт на март
14:01 | 13 марта
Губернатор Роман Бусаргин обсудил ситуацию на рынке труда региона
13:02 | 13 марта
Дом Льва Кассиля получил предмет охраны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Осторожно, мошенники!

Новости
Специалисты отделения Социального фонда России по Саратовской области напоминают о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.

Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. Если в ваш дом постучались такие незваные гости и представились работниками Социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Причем всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у фонда данных.