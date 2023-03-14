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16:05 | 13 марта
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На железнодорожном вокзале Балаково открылись комнаты отдыха для пассажиров

Новости
На железнодорожном вокзале Балаково открылись комнаты отдыха для пассажиров


На железнодорожном вокзале Балаково после капитального ремонта открылись комнаты длительного отдыха для пассажиров. В них были проведены отделочные работы, проложена новая проводка и установлены осветительные приборы. Кроме того, проведён ремонт труб тепло- и водоснабжения, заменены радиаторы отопления. В комнатах полностью обновлены санитарно-технические помещения и коммуникации, а также бытовая техника и мебельные гарнитуры.
Восемь комфортабельных номеров категорий «Стандарт» и «Эконом» расположены на 2 этаже вокзала. Получить дополнительную информацию о системе бронирования и наличии свободных мест можно по телефону: (8453) 49-52-94.