На железнодорожном вокзале Балаково открылись комнаты отдыха для пассажиров

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На железнодорожном вокзале Балаково после капитального ремонта открылись комнаты длительного отдыха для пассажиров. В них были проведены отделочные работы, проложена новая проводка и установлены осветительные приборы. Кроме того, проведён ремонт труб тепло- и водоснабжения, заменены радиаторы отопления. В комнатах полностью обновлены санитарно-технические помещения и коммуникации, а также бытовая техника и мебельные гарнитуры.Восемь комфортабельных номеров категорий «Стандарт» и «Эконом» расположены на 2 этаже вокзала. Получить дополнительную информацию о системе бронирования и наличии свободных мест можно по телефону: (8453) 49-52-94.