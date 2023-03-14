Завершается пополнение льготных транспортных карт на март
Министерство труда и социальной защиты области напоминает, что 14 марта заканчивается пополнение льготных транспортных карт для совершения поездок в марте. Кто не пополнил карту или кому не хватило количества поездок, еще могут успеть воспользоваться этой возможностью.
Приобрести 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно.
Приобрести 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.
Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение баланса также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.
Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не нужно.