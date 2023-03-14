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Губернатор Роман Бусаргин обсудил ситуацию на рынке труда региона

Новости
По данным Минтруда, сейчас в области 7174 безработных, регистрируемая безработица снизилась до 0,6% (в прошлом году – 0,8%). Имеется 26,1 тысячи вакансий. Больше всего кадры востребованы в здравоохранении и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Губернатор Роман Бусаргин обсудил ситуацию на рынке труда региона



Глава региона дал ряд поручений руководителям Минтруда Сергею Егорову и государственной инспекции труда Алексею Санникову:

Необходимо спрогнозировать ситуацию на рынке труда. Так, в 2022 году было создано 2500 новых рабочих мест, нужно понимать, сколько ожидается в этом году. В зависимости от этого – сформировать программу переобучения специалистов. Отдельно её нужно вести по специальностям, необходимым оборонному комплексу.

В регионе наблюдается определенная диспропорция – 72% вакансий находятся в крупных городах, но при этом в них живёт меньше половины всех безработных. Минтруда поручено разработать региональные меры поддержки переезда востребованных специалистов к новому месту работы.

Ранее в регионе было принято решение ограничить господдержку сельхозпредприятий, в которых платят низкую зарплату. Эта мера дала эффект. На конец прошлого года средняя зарплата в АПК достигла 40 тысяч рублей. Губернатор поручил распространить этот опыт на другие отрасли экономики.