Дом Льва Кассиля получил предмет охраны

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Здание примечательно своим архитектурно-художественным оформлением фасадов. В том числе уникальными элементами признаны рустованные угловые лопатки и пилястры, полуколонны с капителями рядом с окнами второго этажа, межэтажный карниз с зубчиками, а также деревянные двухстворчатые ставни на первом этаже.Важно: элементы, которые описаны в предмете охраны, собственники обязаны сохранить, а при необходимости организовать их реставрацию.