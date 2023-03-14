Дом Льва Кассиля получил предмет охраны
Комитет культурного наследия области утвердил предмет охраны для объекта культурного наследия регионального значения, который находится в Энгельсе на улице Льва Кассиля, 42. В этом доме жил писатель Лев Абрамович Кассиль, а сейчас располагается музей.
Здание примечательно своим архитектурно-художественным оформлением фасадов. В том числе уникальными элементами признаны рустованные угловые лопатки и пилястры, полуколонны с капителями рядом с окнами второго этажа, межэтажный карниз с зубчиками, а также деревянные двухстворчатые ставни на первом этаже.
Важно: элементы, которые описаны в предмете охраны, собственники обязаны сохранить, а при необходимости организовать их реставрацию.