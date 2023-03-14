До конца года в Балакове построят три дома для переселенцев из аварийного жилья
В этом году Саратовская область в числе 9 регионов РФ начала реализацию программу расселения аварийного жилья. Губернатор Роман Бусаргин проверил, как реализуется этот проект в Балаковском районе.
До конца года в г. Балаково планируется расселить 22 аварийных дома. В микрорайоне 3Г уже началось строительство трёх жилых домов на ул. Волжской. Переселенцы из аварийного жилья получат здесь 174 квартиры. При этом площадь помещений будет не менее тех, в которых они сейчас проживают.
Место для новых домов выбрано удачно – это развивающийся микрорайон, рядом есть две школы, новый детский сад.
Строительство ведётся уже с учётом новых нормативов, здесь будут предусмотрены парковочные места, установлены детские и спортивные площадки.
Губернатор поручил главе Балаковского района также продумать транспортную доступность нового микрорайона и запустить до него автобусный маршрут.
«Жители Балаково ждут, когда смогут получить новое жильё. До конца года нужно не только закончить строительство домов, но и переселить сюда людей», - отметил Роман Бусаргин.