До конца года в Балакове построят три дома для переселенцев из аварийного жилья

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До конца года в г. Балаково планируется расселить 22 аварийных дома. В микрорайоне 3Г уже началось строительство трёх жилых домов на ул. Волжской. Переселенцы из аварийного жилья получат здесь 174 квартиры. При этом площадь помещений будет не менее тех, в которых они сейчас проживают.Место для новых домов выбрано удачно – это развивающийся микрорайон, рядом есть две школы, новый детский сад.Строительство ведётся уже с учётом новых нормативов, здесь будут предусмотрены парковочные места, установлены детские и спортивные площадки.Губернатор поручил главе Балаковского района также продумать транспортную доступность нового микрорайона и запустить до него автобусный маршрут.«Жители Балаково ждут, когда смогут получить новое жильё. До конца года нужно не только закончить строительство домов, но и переселить сюда людей», - отметил Роман Бусаргин.