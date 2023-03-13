В Хвалынске произошла массовая авария

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Массовая авария в Хвалынском районе произошла из-за заноса грузового автомобиля. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Эдуард Загоруйко.-На федеральной автодороге «Сызрань - Саратов - Волгоград» водителем грузовой автомашины был допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем. Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке дороги произошло еще два дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовало 15 автомобилей», - сообщил Эдуард Загоруйко.На месте ДТП вчера работали сотрудники автоинспекции. Движение по трассе на участке с 86-го по 113-й км было временно закрыто. Объезд осуществлялся через Хвалынск и Алексеевку.Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину оперативно оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости – транспортировать их в Саратов.В результате ДТП в больницы доставили 13 пострадавших, из них 3 детей.«Всем оказана специализированная медицинская помощь. Госпитализированы 12 человек. Один ребенок находится в отделении реанимации, двое в детском хирургическом отделении. Еще 6 пострадавших - в травматологическом, двое - в нейрохирургическом, один - в операционной (затем в ОАР - один). Среди пострадавших не только жители Хвалынска и Балакова, но и жители Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана. Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий. Двое прооперированы. Все получают лечение в полном объеме», - рассказал Олег Костин.