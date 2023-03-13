Социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тыс рублей

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​Министерство экономического развития Саратовской области в 2023 году продолжает прием заявок от предпринимателей на присвоение статуса социального предприятия.К таким предприятиям относятся те, кто обеспечивает занятость инвалидов, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан, выпускников детских домов, одиноких или многодетных родителей, лиц без определенного места жительства, а также граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Также статус может быть присвоен предпринимателю, деятельность которого направлена на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества. Производство товаров и оказание услуг, предназначенных для вышеуказанных категорий граждан, является еще одним из возможных критериев для вхождения в число соцпредприятий.Также данный статус может быть присвоен индивидуальному предпринимателю-инвалиду, осуществляющему деятельность без привлечения работников.​Социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются гранты в размере до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования.Средства гранта могут быть направлены на оплату аренды нежилого помещения, ремонт помещения, приобретение оргтехники, оборудования. За 2021-2022 годы объем оказанной финансовой поддержки составил 6,5 млн рублей. В этом году социальный бизнес также сможет получить денежные средства на реализацию своего проекта.«В 2023 году на грантовую поддержку молодых предпринимателей и социальных предприятий выделено 9,7 млн. рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Для помощи предпринимателям на сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/) создан специальный раздел «Признание субъекта МСП социальным предприятием», в котором содержится вся необходимая информация по процедуре подачи заявки.