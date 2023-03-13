Социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тыс рублей
Социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тыс рублей на развитие своего дела
Министерство экономического развития Саратовской области в 2023 году продолжает прием заявок от предпринимателей на присвоение статуса социального предприятия.
К таким предприятиям относятся те, кто обеспечивает занятость инвалидов, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан, выпускников детских домов, одиноких или многодетных родителей, лиц без определенного места жительства, а также граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Также статус может быть присвоен предпринимателю, деятельность которого направлена на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества. Производство товаров и оказание услуг, предназначенных для вышеуказанных категорий граждан, является еще одним из возможных критериев для вхождения в число соцпредприятий.
Также данный статус может быть присвоен индивидуальному предпринимателю-инвалиду, осуществляющему деятельность без привлечения работников.
Социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются гранты в размере до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования.
Средства гранта могут быть направлены на оплату аренды нежилого помещения, ремонт помещения, приобретение оргтехники, оборудования. За 2021-2022 годы объем оказанной финансовой поддержки составил 6,5 млн рублей. В этом году социальный бизнес также сможет получить денежные средства на реализацию своего проекта.
«В 2023 году на грантовую поддержку молодых предпринимателей и социальных предприятий выделено 9,7 млн. рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Для помощи предпринимателям на сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/) создан специальный раздел «Признание субъекта МСП социальным предприятием», в котором содержится вся необходимая информация по процедуре подачи заявки.
Заявки принимаются до конца текущего года. Телефоны для справок в министерстве: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.
Министерство экономического развития Саратовской области в 2023 году продолжает прием заявок от предпринимателей на присвоение статуса социального предприятия.
К таким предприятиям относятся те, кто обеспечивает занятость инвалидов, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан, выпускников детских домов, одиноких или многодетных родителей, лиц без определенного места жительства, а также граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Также статус может быть присвоен предпринимателю, деятельность которого направлена на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества. Производство товаров и оказание услуг, предназначенных для вышеуказанных категорий граждан, является еще одним из возможных критериев для вхождения в число соцпредприятий.
Также данный статус может быть присвоен индивидуальному предпринимателю-инвалиду, осуществляющему деятельность без привлечения работников.
Социальным предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляются гранты в размере до 500 тыс. рублей на условиях софинансирования.
Средства гранта могут быть направлены на оплату аренды нежилого помещения, ремонт помещения, приобретение оргтехники, оборудования. За 2021-2022 годы объем оказанной финансовой поддержки составил 6,5 млн рублей. В этом году социальный бизнес также сможет получить денежные средства на реализацию своего проекта.
«В 2023 году на грантовую поддержку молодых предпринимателей и социальных предприятий выделено 9,7 млн. рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Для помощи предпринимателям на сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/) создан специальный раздел «Признание субъекта МСП социальным предприятием», в котором содержится вся необходимая информация по процедуре подачи заявки.
Заявки принимаются до конца текущего года. Телефоны для справок в министерстве: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.